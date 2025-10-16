Skip to Main content
🎶 Live Music Every Friday & Saturday 6:30-8:30pm
Happy Hour Everyday from 3-7pm
Lunch Special Mon-Fri 11am-3pm
Silk N Spice
Golden Crispy Calamari
Tender calamari, perfectly deep-fried to a golden crisp, served with a spicy sweet and sour chili sauce
Silk N Spice Location and Hours
(281) 758-5033
24330 US-290 ste. 400, Cypress, TX 77429
